清理門戶！韓國瑜：抓出沒「愛與包容」的假韓粉

2019-04-24 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜今（24）日晚間發文表示，從去年打市長選戰開始，就有許多「以韓粉之名、行韓黑之實」的「假韓粉」，分化藍營，樹立敵人，違背真韓粉一貫的「愛與包容」；他呼籲大家，一起加入抓「冒牌韓粉」的行列。

韓國瑜今發文說，近期因2020大選事態膠著，網路上的假韓粉變本加厲地分化藍營，也拉低台灣社群網路的道德標準，違背「真韓粉」一貫的「愛與包容」高雄價值。

韓國瑜認為，真韓粉會幫他們交朋友，假韓粉則幫忙樹立敵人，他呼籲假韓粉及其幕後推手，光明正大來場直球對決，不要躲在螢幕後面敲鍵盤，甚至假冒韓粉打電話騷擾人，刻意製造仇恨。

韓說，已有義勇軍發起「抓假韓粉」工作，也請各路好友加入行動，讓心裡沒有「愛與包容」的冒牌貨現行；因為沒有「愛與包容」，誰又贏得了2020？

對此，韓粉表示，「市長，我們都挺你」、「真韓粉報到，韓市長請放心我們會以『愛與包容』來支持您，我們真正韓粉不會隨波逐流與起舞，我們秉著默默與熱誠的心支持您，愛護您，我們就是欣賞您的真性情，純爺們兒」、「韓總加油。你所有的決定我都支持，土包子挺你」。

部分PTT鄉民對此則表示，「哎呦，切割嘍」、「將『真韓粉』打為『假韓粉』囉，次元刀拿出來」、「翻譯：沒有無腦支持韓的都是假韓粉」、「誰要假冒智障韓粉啦」、「所以，重點是要贏2020嘛 ，大家都懂的」。

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