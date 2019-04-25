李俊俋初選落馬 綠委臉書留言打氣

2019-04-25 15:05

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委初選民調，尋求連任的嘉義市立委李俊俋意外落馬，民調不敵市議員王美惠，無法繼續連任。民調結果出爐後，李俊俋在臉書貼文向選民致謝，多位民進黨立委則在貼文下留言，替李俊俋打氣。有立委說對此結果「難以置信」，幹事長管碧玲也說，對此不捨震驚，「期待俊俋必有戰鬥位置」，許久未出現的前立委姚文智也留言說「憤慨阿！」。

民進黨昨晚執行嘉義市與宜蘭縣立委初選民調作業。尋求三連霸的民進黨嘉義市立委李俊俋，碰上現任議員王美惠、前議員黃盈智、嘉義市小英之友會理事林柏妗等人挑戰，最終以6.19%的差距意外落馬。

李俊俋在結果出爐後於臉書貼文表示，會繼續完成立委任內的工作，也呼籲大家一起支持勝出的候選人。

多位立委在貼文下留言替李俊俋送暖，吳思瑤說，「敬佩你的氣度，更敬仰你的問政。這樣的初選結果，讓人太錯愕難過了。『我們需要怎樣的國會議員？』您的遺憾落敗應該要帶給台灣社會深層的省思」；羅致政說，李俊俋在立法院問政的表現，一直是他學習的榜樣，安慰他千萬別氣餒；幹事長管碧玲則說，「台灣的政治發展，俊俋委員不可或缺！我們不捨、震驚，期待俊俋必有戰鬥位置」。

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