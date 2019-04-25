國民黨為韓國瑜解套 朱立倫：最有資格抱怨的是我

2019-04-25 11:25

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨中央接連幫鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜參加黨內總統初選解套，昨天更拋出不排除「全民調」，被前立法院長王金平直斥「不公平」；對此，前新北市長朱立倫今天受訪時表示，最有資格抱怨的就是朱立倫，但他不把個人得失放太重，只努力讓自己更強。

對於王金平認為初選辦法再改「不公平」，朱立倫表示，這次國民黨有一手好牌，「總比民進黨一手爛牌好」，大家要秉持一個原則，「推出最強的、比好不比爛」，相互支持、不把個人得失放心中，而是把黨、國家利益視為最高原則，就不會有怨與不滿，希望中常會、黨中央儘速把方法訂出來，找出最強候選人，此外，對民主是好示範，就是好的制度。

「如果要抱怨，最有資格抱怨的可能是朱立倫！」被問到認為初選改成全民調公平嗎？還支持嗎？朱立倫說，自己是最有資格抱怨的人，但他還是強調不把個人得失放太重，畢竟大家希望台灣更好。

媒體追問「所以覺得委屈嗎？」朱立倫說，任何委屈都是個人的，但應該從黨與國家台灣最好利益的角度思考，與其抱怨自己不是先發、王牌投手，不如讓自己更強，即便大家關心的是政治議題，他仍走遍台灣、關心不同議題、提出好政策。

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