韓國瑜稱假韓粉樹敵 黃光芹嗆「未免太沒有人性」

2019-04-25 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹因為屢遭韓粉攻擊，昨日怒爆李佳芬已領走150萬版稅，高雄市長韓國瑜剛好於昨晚在臉書稱假韓粉幫他樹立敵人，黃光芹今天凌晨再度發文，認為韓國瑜這樣說「未免太沒有人性」。

韓國瑜昨天在臉書表示，最近因為2020的膠著，網路上假韓粉起到了分化藍營團結合作的功用，他說「真韓粉想幫我們交朋友，假韓粉想幫我們樹敵人」，並呼籲「這些假韓粉以及其幕後推手們，各位不用喜愛我或支持我」。

黃光芹則說「人就是這樣被糟蹋的！」她嗆「若今天韓冰有像我們夫妻和我兒子這樣的遭遇，備受威脅，人格被踩在脚下無止盡踐踏，料你韓國瑜絕不會說出，請『假韓粉』撤退這樣的話」。

黃光芹難過地說，關鍵時期每天有3000通以上的霸凌留言，幾十通威脅人身安全的私訊，至今未休。「你憑哪一句證明，或曾經發揮公權力證實，或曾經問過我們一句，是誰所為？是誰，你都不知道，遑論真假。」痛斥「這樣說，未免太沒有人性？」

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