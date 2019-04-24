《跟著月亮走》版權爭議 李佳芬：黃光芹主動放棄版權

2019-04-24 19:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕遭媒體人黃光芹質疑《跟著月亮走》有版權問題？高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬晚間透過管道發出三點「聲明」，強調是黃光芹表示要放棄版權，且她與先生從未授權海外版權，相關法律問題會委請律師研究。

李佳芬三點聲明全文如下：

1、從過去即使到現在，我個人一直都很尊敬黃光芹女士，認為她是一位非常專業的媒體人。出書的訪問過程、雙方互動一直相當愉快，我們夫妻也一直把她當成好朋友般對待，因此在沒有簽任何合約的狀況下就接受了訪問，這是基於全心的信任。

2、至於版權相關，黃光芹女士主動表達要放棄版權，只要撰稿的工本費，因此後續由我本人支付給予黃光芹女士新台幣20萬元做為稿費，也非常感謝她的費心。

3、至於海外版權部分，這本書我們從未授權任何海外版權，其他法律問題，將委由律師研究。

黃光芹今揭露，《跟著月亮走》一書出版後至今依然暢銷，粗估已賣超過3萬本，而此書才一出版，李佳芬就詢及版權誰屬？當時她二話不說，立刻將版税收入讓給韓國瑜，經詢問出版社，李佳芬已取走第一筆結算150萬元。

但比較可議的是，李佳芬後來也剝奪了「時報出版」的海外版權，「近日更在未徵得我同意下，取走了我的原創電子檔。為免未來發生侵權行為，我已請律師寄發存證信函給韓國瑜」。

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