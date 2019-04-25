中國大舉擴張軍力逼台 美媒：美助台強化軟實力

2019-04-25 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國《國家利益》雜誌（National Interest）今日刊登專文，今年是《台灣關係法》40週年，針對中國軍力擴張對台灣的事實存在構成威脅，美國在協助台灣避免戰爭上可發揮關鍵作用，完善《台灣關係法》並協助強化台灣軟實力。

《國家利益》今日刊登美國諮詢公司「維基戰略」（Wikistrat）資深分析師桑茲（Gary Sands）的文章指出，於1979年制定的《台灣關係法》明文規定，美國政策在「維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。」過去40年，該法也在遏制北京統一台灣上扮演重要角色，但近年隨著中國軍力明顯擴張，中國對台灣的事實存在構成真正威脅。

桑茲舉中國軍機跨越台灣海峽中線為例，指共軍此舉破壞1955年時美國劃定的防空警戒線。他也指出，中國投注大量資源擴張軍力，國防預算是台灣的14倍之多，美方的軍售雖提供台灣防禦能力，但問題在於，在外援抵達前，台灣國防能抵禦中國的攻擊多久。

桑茲也提到，《台灣關係法》雖要求美方維持「抵抗任何訴諸武力」的能力，但實際作為是由美國總統與國會決定，在實際決策上更依賴政治意願，而非法律。

桑茲也指出，定期軍售雖提供台灣更強有力的安全保證，但美方似乎不願破壞美中台微妙的三方平衡，而是傾向強化台灣在外交承認與國際參與方面的軟實力，並廣為宣傳台灣是民主模範。像是去年通過台灣旅行法，以及提出協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案、明確美國一中政策並未將台灣納入中國的一中原則，以及重申美國對台承諾與台灣關係法等法案。

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