台灣關係法40年 加國智庫為加台關係找新契機

2019-04-16 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣關係法」屆滿40週年，學者們將於當地16日齊聚渥太華，參加加拿大智庫MLI舉辦的「擁抱台灣-加拿大可以有更多選擇」為主題的研討會，為強化加拿大與台灣關係。

此研討會為加拿大智庫「麥克唐納-勞裡埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute，MLI）官網顯示與渥太華大學「台灣研究講座」合辦。據《中央社》報導，台灣駐加拿大代表陳文儀表示，此研討會將重新思索台灣和加拿大如何在既有合作關係之外，找出擴大雙邊往來的「脫困」新模式、開創新契機。

日前（14日）加拿大自由黨議員兼加拿大台灣議會友誼小組主席斯格羅（Judy Sgro）即表示支持台灣參加將於日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）；與此同時，加拿大外交部長弗弗里蘭德（Chrystia Freeland）9日也表示，加拿大繼續支持台灣參與國際多邊論壇。

陳文儀指出，面對全球強權勢力，加拿大和台灣等中型國家，在貿易或區域發展許多方面，都面臨挑戰。藉由美台之間行之40年的「台灣關係法」，公開討論出加台間更有意義的具體建議。

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