美批准155億對台軍售 中國軍方跳腳大罵：立即撤銷！

2019-04-24 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院在15日批准對台5億美元（約新台幣154.3億元）軍售案，並已知會國會。對此，中國國防部新聞發言人吳謙今（24）日憤怒表示中國軍隊對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並要求美方立刻撤銷對台軍售項目；國台辦發言人馬曉光也表示，「堅決反對美國與台灣地區進行任何形式的軍事聯繫」。

美國軍方15日公布，國務院已批准可能對台軍售案，估計費用5億美元（約台幣155億），以繼續提供在亞利桑那州路克空軍基地的我國F-16戰機飛行員培訓計畫與後勤維護支援，並已告知國會。有專家分析，這不僅突顯台美軍售常態化，也突顯了台美空軍交流首度檯面化。17日美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，此軍售案符合台灣關係法，且對台軍售就是為了協助增加台灣的嚇阻能力，來應對中國的威脅。

根據中媒報導，中共國防部新聞發言人吳謙今日對此表示，美國此軍售案「毒化中、美兩國兩軍的關係發展，更嚴重破壞了兩岸關係和台海和平穩定」，他認為此案不僅「完全錯誤」，也「非常危險」。

國台辦同步回應堅決反對美軍售

吳謙在對話中也提到，「挾洋自重沒有出路，以台制華註定徒勞」，他表示，中方要求美國恪守一中原則，以及中美三個聯合公報規定，並「立刻撤銷對台軍售項目，停止售台武器和每台軍事聯繫」，避免造成中美兩國關係以及台海和平穩定進一步傷害。

國台辦發言人馬曉光也在今日例行新聞發布會上對此進行回應，馬曉光表示，台灣問題「攸關中國國家主權和領土完整」，堅決反對美國對台軍售，以及和台灣地區有任何形式的軍事聯繫，「這一立場是一貫的、明確的」。

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