這是親中財團並非媒體！王定宇砲轟：報導是心戰文宣

2019-04-25 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國旺旺集團傳出近11年來積極領取中共補助，旺旺中國2007至2018年財報顯示，近11年領取中國政府補助金約新台幣152.6億元；立委王定宇指出，這家公司並非媒體，報導的不是新聞，而是心戰文宣。

王定宇在臉書上貼出本報與《新頭殼》報導擷圖，內容能看見旺旺中時集團旗下的《中天新聞台》，在報導中國「民工荒、人才荒」的相關新聞時，竟把台灣劃入以五星旗做為底色的中國版圖內，引發台灣各界撻伐，但有媒體揭露旺中集團11年收取中國152.6億新台幣的補助款。

王定宇貼出的本報記者報導擷圖顯示，「《蘋果新聞網》日前引用香港交易所公布的旺旺中國財報，表示在當年度的「其他所得」項下，有一筆政府補助金達人民幣4.77億元。財報稱：『政府補助金指從各政府機構收到的補貼收入，作為給予本集團在中國若干附屬公司的獎勵。』」

報導還提到，「中國旺旺財報中『政府補助金』的說明，只說明取得補助金後，將如何認列，以及使用補助金時該如何入帳，並未明確交代補助原因及使用明細。」

王定宇對此表示，「拿中共152億，把台灣劃入中華人民共和國領土，算是非常知恩圖報的親中財團！」他還寫道：「但是…這家是親中財團，不是媒體，報導的是心戰文宣，不是求真求實的新聞。」

王定宇臉書全文

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