藍營高市立委開放5區登記 14人報名、小港前鎮旗津沒人來

2019-04-24 17:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市區域立法委員提名登記今（24）下午4時截止，開放5個選區裡、共有14人完成黨內登記作業，每個選區都有3到4人參與初選、競爭激烈，唯獨小港、前鎮、旗津的第八選區沒人登記。

國民黨中央提名協調小組會議決議，第三梯次高雄市提名作業選區包括第二選區（茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區），領表登記參選人有石育清、黃韻涵、鄭東元。

第三選區（楠梓區、左營區），領表登記有陳麗珍、黃昭順、張顯耀、孫健萍。

第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61個里），領表登記參選人有陳美雅、黃紹庭、蔡金晏。

第七選區（鳳山區），領表登記參選人有李雅靜、李明璇、陳宜民、陳良沛。

第八選區（旗津區、前鎮區、小港區）無人領表登記。

市黨部將於4月26日舉行登記資格審查，接續進行立委提名相關作業，全部流程最晚將於5月底前完成後，建請中央黨部完成提名程序。

此外，第一選區（大旗山區）及第四選區（鳥松、仁武、林園、大寮），將待中央決議後，再行公布領表登記作業時程。

對照上屆高雄區域立委選舉，國民黨高市黨部主委莊啟旺期望能突破高雄困境，力拚8席全上，打一場漂亮的選戰。

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