獨家》2枚萬劍彈高、低空實測 精準命中海上靶區

空軍編號1609 IDF雙座戰機，昨天掛載兩枚「萬劍彈」，分由高、低空投射，針對海上特定靶區實施攻擊。（記者游太郎攝）

2019-04-24 16:55

〔記者游太郎／花蓮報導〕繼去年八月初空軍針對國造「萬劍彈」首度實施戰術測評後，針對高空投射所出現的部份瑕疵問題，昨天下午一口氣針對高、低空各投射1枚，精準命中東南海域海上靶區，也再度驗證可於視距外針對中國沿海及海上登陸船團進行攻擊，2架負責測試的IDF戰機，30分鐘後飛返台東志航基地時還興奮地編隊「衝場」，慶祝順利完成測試任務。

昨天下午1時40分，編號1609的IDF雙座戰機，機翼下掛載兩枚「萬劍彈」、左翼翼尖則搭配中科院研發的高速錄影機，在另一架編號1604 IDF雙座戰機陪伴下，升空前往東南海域，針對海上設定的靶區進行精準攻擊，由於海域天候良好，最後一刻決定2枚全部發射，分自高、低空投放，驗證在不同高度及戰術動作下的可靠度及精準度。

空軍高層對這次試射相當謹慎，還出動2架救護隊的直升機，一架進行監測、另一架則前往九鵬基地監看所有過程及成效，全程相當保密，空域也數度申請公告及淨空。

官員透露，高層對於射程超過200公里、由中科院研製、已少批量產的「萬劍彈」相當重視，前年九月底曾在屏東九鵬基地外海，由中科院進行「最終作戰射擊驗證」，確認已達到原先設計的功能，少量撥交空軍由戰術測評隊實施嚴苛的戰術測評，模擬在實戰狀況下，IDF從掛載、升空、戰術動作、發射及精準度，藉此以驗證「萬劍彈」的實戰能力。

針對外傳「萬劍彈」在去年的高空投放後出現瑕疵，進入低空時原應將彈體兩翼，及進氣口後方尾平衡翼展開，但啟動渦輪扇發動機進行滑翔飛行時，出現尾平衡翼展開不完全，彈體一度此失去平衡，官員指出，中科院已針對問題進行驗證及修正，昨天一口氣投射二枚，從負責試射的測評隊飛行員完成任務準備落地前，興奮地「編隊」衝場慶祝來看，精準性能已獲得成功驗證。

根據空軍戰術運用規劃，「萬劍彈」是目前空軍戰機配掛射程最遠的集束炸彈，具有部份巡弋飛彈的功能，可從海峽中線附近投射，對福建、廣東等地區的敵軍機場、部隊集結區、裝卸區、或陣地、登陸船團等，以多彈頭對特定區域實施破壞與癱瘓，經漢光電腦兵推多次驗證，已是台海防衛作戰「多重嚇阻」的重要武器裝備。

2架IDF戰機順利完成測評任務，編隊衝場返回志航基地（記者游太郎攝）

編號1609 IDF雙座戰機，完成測評任務返航，翼下清楚看見空無一物，兩枚「萬劍彈」已順利投射。（記者游太郎攝）

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