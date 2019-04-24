拱韓參選總統破壞團結？侯友宜：每個人應把自己角色做好

2019-04-24 16:23

〔記者周湘芸／新北報導〕2020總統大選國民黨初選議題備受關注，新北市長侯友宜今出席消防局緊急應變指揮學院（ERCA）揭牌啟用典禮，被問到外界力拱高雄市長韓國瑜代表國民黨參選，是否破壞黨內團結，他表示，每個人都應在自己角色上做好，才能有效率發揮實力。

國民黨總統大選黨內初選制度混亂，包括近日宣布參加初選的鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜的聲明都引發關注。對此，侯友宜今出席消防局虛擬救災演練時表示「團隊作戰能力比個人指揮官的指揮還重要」，被問到是否也適合套用在國民黨內初選，他表示，虛擬實境是透過虛擬方式讓大家更有團隊合作效率，但真正到實戰現場，每個人都應在自己角色上做好，才能有效率發揮實力，把民眾所要的安居樂業做好。

此外，面對外界紛紛力拱韓國瑜代表國民黨參選總統，是否失去黨內真正團結的功能，侯也說，每個人應該把自己的角色做好，像自己就在新北市把市長做好，相信團隊就會合作成功。

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