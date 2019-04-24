會晤美共和黨委員會主席 蘇嘉全：台灣願意為國際貢獻

2019-04-24 14:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院長蘇嘉全今在民進黨立委尤美女、秘書長林志嘉的陪同下，與美國「共和黨全國委員會」共同主席希克斯（Tommy Hicks）會面。蘇嘉全在致詞時表示，台灣2300萬人民有意願為國際做出貢獻，但由於中國大力打壓，嚴重阻礙台灣參與各項國際組織的權利；希克斯主席致詞時則說，此次實地走訪台灣，感受到台灣人民的熱情友善，也反映民主真正的價值，盼台灣能持續捍衛民主。

蘇嘉全致詞時表示，美國共和黨向來與台灣政界交流非常密切，特別是川普政府執政以來，更有多團美國訪團來台，前不久眾議院前議長萊恩（Paul Ryan）來台參加慶祝「台灣關係法（Taiwan Relations Act）40週年」相關活動，並到立法院與他會面。此外，美國國會這幾年也陸續通過多項重要的友台法案，如「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）、「2019美國國防授權法」（NDAA 2019）等，促進台美更高層相互訪問及交流，對於台美關係有重大助益。

蘇嘉全說，台灣是一個重視人權、自由及法治的國家，更是華人世界裡第一個建立民主機制的國家，如果沒有得到西方國家的支持，台灣位在第一島鏈上將會面臨中國很大的壓力。他以世界衛生大會為例，表示台灣的醫療衛生體系舉世聞名，尤其是全民健保和頂尖醫療技術，受到各國好評，而現今疾病傳染沒有國界，台灣2300萬人民應該有權利參與世界衛生組織（WHO）及參與世界衛生大會（WHA），同時也願意為國際做出貢獻，但是由於中國大力的打壓，嚴重阻礙台灣參與各項國際組織。

蘇嘉全強調，近年來包括美國、日本、歐盟、加拿大、澳洲等國極力呼籲台灣能夠加入各項國際組織，世界各國對台灣給予的溫暖，讓台灣能夠更加堅強的守護民主的價值，並善盡國際責任，將各個領域的傑出經驗與成果與世界分享。他希望訪賓這次來台，能多觀察台灣的發展，相信會留下深刻且美好的印象。

共和黨全國委員會共同主席希克斯致詞表示，台灣是很好的夥伴，希望未來這樣的關係都能持續下去。此外，他也非常樂見台灣能夠參加聯合國多項國際組織如「國際民用航空組織」（ICAO）、「國際刑警組織」（INTERPOL）及「聯合國氣候變遷綱要公約」（UNFCCC）等，

希克斯說，近年來中國更積極的在國際社會上打壓及孤立台灣，並要求實施一國兩制等作為，他希望台灣能繼續捍衛民主，此次實地走訪台灣，感受到台灣人民的熱情與友善，這也反應了民主真正的價值。

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