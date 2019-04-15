到立院與蘇嘉全會面 萊恩︰代表政府也代表國會山莊

2019-04-15 16:22

〔記者邱燕玲／台北報導〕美國前眾議院議長萊恩（Paul Ryan）等一行人今天中午到立法院與院長蘇嘉全會面。萊恩表示，此行他兼具多重的身分，既代表政府也代表國會山莊，同時也代表著台美兩國共享的價值，更代表著民主及共和兩黨在國會及政府對台灣關係法的支持，出席此次台灣關係法40週年的相關活動。

蘇嘉全今（15）日在立法院台美國會聯誼會會長蕭美琴、外交及國防委員會召委王定宇、民進黨立委羅致政、林靜儀、立法院秘書長林志嘉、外交部北美司姚金祥司長及美國在台協會台北辦事處酈英傑處長的陪同下，會見前美國聯邦眾議院議長萊恩（Paul Ryan）等一行人。

蘇嘉全致詞表示，非常高興和榮幸能夠邀請萊恩議長來到立法院，他指出，萊恩議長這次率領「台灣關係法」40週年美方慶賀團來台，團員中除了包括許多友台議員之外，更有多位聯邦政府官員，是一個非常具有代表意義的慶賀團。他認為這也是相當程度履行「台灣旅行法」的內容，因此特別感謝萊恩議長在卸下議長職務後，能夠前來台灣訪問，繼續大力推動台美之間的關係與合作。

蘇院長表示，去年9月赴美參加聯邦參議院軍事委員會主席馬侃的追思會期間到國會山莊與萊恩議長見面，這是台美斷交以來幾十年來，兩國國會議長首次公開會面並向全世界表達兩國彼此間的信賴及台灣對美國長期的協助，並代表蔡英文總統向萊恩議長問候，這一切的景象仍歷歷在目。因此要特別感謝美國國會，對台美關係及台海和平穩定的貢獻。

蘇院長指出，在萊恩議長的任內，美國眾議院通過了多項友我議案，讓台灣人民感受到美國對台灣的支持，像是「台灣旅行法」即為一例，也就是因為這項法案的通過，讓台灣能依據此法，邀請更多台美資深官員互訪。

蘇院長也深切的希望在中國對於印太區域，甚至整個民主世界施加壓力日漸緊迫的當下，台灣能與美國進一步建立起一套制度性、常態性的合作模式。他相信這不僅符合台美兩國共同的利益，對於整個區域的和平與安全，也具有極大的助益。

萊恩前議長致詞時表示，自從去年蘇院長率團至美國國會山莊參加參議員麥侃主席的追思會見面後，今天非常高興能夠再度會見蘇院長，並參加此次的午宴。他提到，麥侃主席是台美關係堅定的支持者，因此特別感謝蘇院長千里迢迢率團到美國向他致敬。

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