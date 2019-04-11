美國友台法案 馬英九唱衰：無助參加國際組織

2019-04-11 14:37

〔記者林良昇／台北報導〕美國國會近期通過許多友台法案，台美關係深化，但前總統馬英九今表示，美國的友台法案對台灣很好，但是要參加國際組織找美國人是沒有用的，還是要靠自己談判，搞好兩岸關係才是關鍵，不然就算發動所有邦交國提案，還是會被用懸殊比數否決。

4月10日是美國「台灣關係法」40週年，馬英九今到東吳大學嚴家淦法學講座演講「台灣關係法40週年回顧與展望」，馬在會前被問到是否有需要「台灣關係法2.0」？馬強調，現在談這個為之過早，「台灣關係法」在過去40年當中扮演非常重要角色，台灣政治民主、經濟繁榮、兩岸和平都有很好的成就，但是兩岸關係也發展了新的面向，這因素一定要考慮進去。

馬英九在演講中詳述「台灣關係法」原由，在於當時美國總統卡特宣布與中華民國斷交後，在外交上「去承認」中華民國，卻用美國國內法「台灣關係法」對台灣「再承認」，就有學者跟馬說過，台灣是美國不承認的國家中，承認程度最高的﹔但「台灣關係法」幾乎不可能被複製到其他國家。

馬英九也提到，在國際關係上，美國也希望幫助我們的國際關係，但「找美國人沒有用的」，要靠自己談判，在他總統任內，跟大陸談判成功，用中華台北名義、觀察員身分參與世界衛生組織﹔馬也酸「台灣旅行法」功能有限，過去台灣地方首長訪美就沒什麼限制，現在弄得好像不一樣，但實際功效沒有想像那麼大。

馬英九認為，美國最近通過很多友台法案，當然很好。但要參加國際組織還是要靠自己跟搞跟大陸的關係才是關鍵，否則就會像扁政府時期一樣，發動所有邦交國投票，最後懸殊比數被否決。

馬英九也指出，「一中原則」在國際上並非鐵板一塊，不是國際社會公認的事實，國際上對「一中原則」有的承認、有的模糊、有的沉默，像美國是「認知」、日本是「了解與尊重」、加拿大則是「注意到了」，都採取模糊﹔全世界有56國沉默、29國模糊，只有57國承認，馬也笑說現在中共知道他都在講這個，所以新簽的邦交國都會要求承認「一中原則」。

有中國湖南交換生詢問馬英九，是否回到湖南故鄉看看？馬英九說，他也希望今年520後可以到大陸去，到湖南，但他不知道民進黨政府會不會延長限制期限到6年，希望政府不會這樣做，不該出此下策，因為如果他要洩密，在台灣也可以洩密，幹嘛要去大陸才洩密？

會後，有媒體詢問馬英九對國民黨主席吳敦義不選2020年總統的看法，馬回：「很好啊，我們都支持啊！」而是否支持國民黨徵召高雄市長韓國瑜？馬未表態，僅說「按程序走」。

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