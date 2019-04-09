台灣關係法40週年 蘇嘉全盼美國對台軍售常態化

2019-04-09 17:45

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院長蘇嘉全昨天接受日本《每日新聞》專訪指出，中國正增強國力欲侵犯台灣，在這威脅下也威脅了印太地區的安定和平。「我們要求美國政府把定期武器售台常態化，同時希望美國國會制定更多立法來加強台美關係。」

新聞報導中譯全文如下：

台灣立法院蘇嘉全院長（62歲）8日接受《每日新聞》的獨家專訪。蘇院長讚揚本月即將到來40週年的「台灣關係法」，稱其「扮演防護台灣海峽、阻止中國對台侵略的角色」。他還強調「希望推進美國內閣部長等訪台」，並呼籲美國根據「台灣旅行法」加快對高層官員的訪問。

「台灣旅行法」是一項美國法律，包含「所有層級」高官的台美部長級閣員的互訪。這項法案上下兩院一致通過，並於去年3月由川普總統簽署生效。該法成立後，雖然台灣已有數位部長級閣員訪美，但迄今尚未有美國內閣部長級閣員訪臺，所以蘇院長訴請「期待更高層次、更頻繁的互訪。」

「台灣旅行法」、對台「6項保證」明文化的「亞洲再保證倡議法」等法，蘇院長評價係「深化台美關係」，並說明「斷交以來，台美關係最緊密的時刻。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/