稱局勢「兩岸猿聲啼不住」 柯P：你們怎麼叫 我都做我的事

2019-04-24 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（23）日發聲明表示不參加現行制度的初選，並砲打國民黨中央「權貴密室協商」，台北市長柯文哲則評論韓國瑜「沉不住氣」。而柯文哲今（24）早接受媒體聯訪時被問到大選問題時，自比局勢是「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，「我還是一樣，不管你們怎麼叫，我都做我的事情」。

被問到2020總統大選問題，柯文哲笑稱應該再把詩再背一遍，接著就開始背誦唐代詩人李白的《下江陵》：「朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，「我發現我的態度就是這樣，你們叫你們的，我做我的」。

而針對民進黨台南市第一選區立委選舉提名初選參選人李退之昨日表示，有環保界大老代表柯陣營與他接觸，並稱柯文哲之後就會宣布參選。柯文哲聽聞則冷冷表示：「叫他把名字講出來好不好」、「環保界大老？奇怪，我哪有什麼環保界大老的朋友」。

而對於時代力量立委徐永明表示柯、韓兩人「夭鬼假細禮」，要選總統就先辭市長。柯文哲則笑稱：「這常常是這樣，你講你的，我做我的」。媒體則進一步追問是否可能帶職參選，柯文哲則嘆口氣說：「最好是都不要發生」、「深呼吸、放輕鬆，繼續往前走」、「我還是一樣，不管你們怎麼叫，我都做我的事情」。

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