「納入民調已具正當性」 蔣萬安：韓國瑜大幅領先藍綠所有人

2019-04-23 16:43

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜針對2020發表聲明說，願為中華民國負起責任，但此時無法參加現行制度初選，他並批評政治權貴熱衷密室協商，國民黨初選機制也再度陷入困局。國民黨立委蔣萬安受訪時說，目前只有韓國瑜大幅領先藍綠白所有可能參選者，黨中央有充分正當性直接將他納入民調、初選照走。

蔣萬安指出，韓國瑜的態度很清楚，不接受現行制度初選，但願意承擔責任，國民黨中央已有正當性，因為就目前所有民調，只有韓國瑜大幅領先各黨派的參選者，包含蔡英文、賴清德，甚至是柯文哲，郭台銘雖然宣布時聲望很高，但超越的幅度仍在誤差範圍內。

蔣萬安說，國民黨就依照原訂的初選程序繼續執行就好，只是把韓國瑜也納入民調，一樣具有公平、公正性，其他表態參選者也有時間次，且也許有機會超越，畢竟很多支持者希望是韓國瑜出來參選，但也不少人希望有公平機制。

蔣萬安說，他不認為韓國瑜的聲明是想要「黃袍加身」，就是在表達訊息，因為自己對高雄市民有承諾、不會主動參加初選，但一方面要表達有聽到基層的心聲，加上憂心國家未來走向。

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