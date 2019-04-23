接見參議長 蔡總統：將在貝里斯首度舉辦台灣商展

2019-04-23 14:26

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見貝里斯國會參議院議長鄭經緯訪問團時表示，台灣與貝里斯的交流越來越密切，也期盼未來兩國在共享的價值之上，持續建立更緊密夥伴關係，並創造更多合作成果。

總統致詞時表示，去年8月她率團到貝里斯訪問，跟許多支持台灣的好朋友見面交流，也受邀到國會發表演說。今天很高興鄭經緯參議長再度來台。

總統指出，今年10月我們就要慶祝兩國邦交30年了，她在貝里斯訪問的時候，不論走到哪，都感受到當地人民對台灣的熱情跟支持。這份情誼是兩國一起努力共同累積的成果，彼此都很珍惜。就像此次鄭參議長不遠千里，率同部長、參議員、以及總理重要幕僚來台訪問，也是最好的證明。

總統說，除了貝里斯人民的熱情，當地美麗的風景也讓她印象深刻。貝里斯是國際知名的旅遊勝地，我們已經在規劃組成觀光投資考察團到貝里斯，希望能創造更多的合作機會。我們也期待，今年11月在貝里斯舉辦的第一次台灣商展，能夠有豐碩的成果。

總統提及，這幾年，台灣跟貝里斯的交流越來越密切，這次鄭參議長率團來訪，將主持「台貝國會友好協會」的成立大會。不但為兩國國會外交寫下新頁，雙方國會議員可以有更密切的往來，對提升兩國關係有很大的助益。

總統提到，鄭參議長領導的參議院一直給台灣最大的支持。包括在今年2月跟塔蘿拉眾議長聯名來函，表達支持台灣維護民主和捍衛主權的立場，她也特別表達感謝之意。

總統強調，台貝兩國都走過艱辛的道路，才爭取到今天的民主及自由，希望彼此在共享的價值之上，持續建立更緊密夥伴關係。未來，我們一起努力，在基礎建設、公共衛生醫療、資通訊、農漁業、以及教育等各領域，創造更多的成果。

總統蔡英文（右）23日在總統府接見貝里斯國會參議院議長鄭經緯（Lee Mark Chang）（左），感謝鄭經緯領導的參議院一直給台灣最大的支持。（中央社）

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