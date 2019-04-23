韓國瑜5點聲明 陳致中酸「等於告訴國民黨請徵召、其他免談」

2019-04-23 12:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄市長韓國瑜發表5點聲明，民進黨高市議員陳致中直言，聲明等於告訴國民黨「請徵召，其他免談」，他批評韓國瑜把高雄當過客，是他的事，但高雄是市民最後的歸宿，無心於高雄，就請他放過高雄，切勿蹉跎高雄原可美好幸福的未來。

陳致中指出，韓市長志在參選2020總統大選，他從去年投票後直到此刻，仍然每分每秒在競選活動當中，拚市政擺兩旁，選總統放中間，279萬高雄市民無辜成為最大的受災戶，發大財、首富經濟、望穿秋水、無語問蒼天，實在是情何以堪。

他表示，韓市長聲明只是不參與國民黨現行制度的黨內初選，並非放棄參與2020總統大選，言下之意只是告訴黨中央，要我選就只有徵召一途，或許直接徵召、特別徵召、民調式徵召，無論如何，韓市長希望的是「眾星拱月、黃袍加身」式的出場，藉此降低化解他棄市政市民於不顧的不正當性，惟政局變化往往不是數學公式，而是化學變化，韓市長的喊話能否如願，值得繼續觀察。

他認為韓市長一旦參選，必須請辭市長職務，不應戀棧，不應對不起人民，這是責任政治的ABC，選總統跟做好市長不可兼得，其理自明要把高雄當過客，是他的事，但高雄是市民最後的歸宿，無心於高雄，就請你放過高雄，切勿蹉跎高雄原可美好幸福的未來！

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