前進WHA 世衛外交協會擬藉醫療科技突破外交困境

2019-04-23 12:08

〔記者謝君臨／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月20日在瑞士日內瓦登場，台灣屢遭中國打壓，可能三度收不到邀請函，除了政府持續努力，集結各領域菁英的民間團體「台灣世衛外交協會」也發起募資，預計前往WHA進行場外交流，除展示台灣醫療技術，並分享《台灣醫療白皮書》，誓言用民間力量讓世界看見台灣。

台灣世衛外交協會總召、台北市立聯合醫院主治醫師姜冠宇表示，今年WHA的主題是「基礎照護」（Primary Care），用世界衛生組織（WHO）關心的議題來置入台灣人的聲音，是一種新的外交模式；當中國用科技監控全民自由，台灣則透過科技與全世界合作，台灣有實力做到，藉此打破台灣外交困境。

團隊成員陽醒慈強調，不應讓任何人被排擠在世界衛生體系之外，因為每個人的健康都應被重視；中國一直掌握話語權，在國際說台灣是中國的一部分，但很多疫情爆發後，台灣卻無法跟中國對接，接受到國際疫情資訊，台灣需成為獨立的個體，讓資訊更透明來到台灣，而非透過中國，這個跟台灣不相容的體系。

藥品查驗中心研究員賴姿容指出，世衛違背憲章宗旨，台灣2300萬人因為政治因素被排除在健康系統之外，疾病防治不應有缺口，以非洲豬瘟為例，台灣自行研發的非洲豬瘟快篩試劑，是亞洲第一個獲得認證的，甚至比西班牙的試劑，還能更快篩出病毒；世衛不能沒有台灣，台灣也不能沒有世衛。

台灣世衛外交協會發起的群募計畫，期間為4月11日至5月9日，集資目標第一階段50萬元（基本經費）；第二階段70萬元（主要為醫療白皮書編纂印製費用）；第三階段90萬元（補貼團隊成員赴日內瓦宣傳費用）。

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