醫護籌組世衛外交協會 募資前往WHA展示台灣力量

2019-04-16 17:42

〔記者林惠琴／台北報導〕今年世界衛生大會（WHA）5月20日在瑞士日內瓦登場，台灣屢遭中國打壓，可能三度收不到邀請函，政府持續努力，一群由醫護等50多位各領域青年也組成「台灣世衛外交協會」，發起募資要到WHA周邊展示台灣醫療技術，分享《台灣醫療白皮書》，誓言用民間力量讓世界看見台灣。

台灣世衛外交協會總召、台北市立聯合醫院主治醫師姜冠宇表示，該組織有來自醫護、藥師、生科新創、設計師、媒體行銷等各領域青年加入，期待除了政府的外交方式外，也可透過民間力量進行務實、有意義的國際交流，彰顯台灣在公衛體系的價值，積極與他國建立連結。

姜冠宇指出，目前計畫在WHA周邊設計情境，展示台灣的遠距醫療技術，以及台灣醫師的價值，除了金援、短期進駐外，像是在基礎建設不足的國家，透過遠距穿戴監控的操作，台灣醫師可打破地理侷限，及時提供當地人員醫療指導，再搭配當地的藥物配合，就能夠為患者完成治療，也呼應今年WHA的主題「基礎照護（Primary care）」。

此外，姜冠宇提及，也會請國內專業人士撰寫《台灣醫療白皮書》，內容以「沒有台灣的世界衛生」為主軸，分享台灣經驗的重要性，例如許多資源較貧瘠的地區仍流行風濕熱，但台灣防疫有成已消滅風濕熱，就可在書中撰文分享，將以證明台灣對國際醫療的實質助益，規劃除了紙本外，也會將連結放於名片，與國際人士交流後，就可直接展示電子版。

姜冠宇說明，目前團隊預計約14位成員會以全額自費食宿機票，在5月18日至22日赴日內瓦進行相關計畫，但預計要群眾集資製作、展示的相關費用，計畫至少籌得新台幣50萬元促成此次行動。

台灣從2009年起，連續8年以觀察員身分出席WHA，但2017、2018年因中國打壓，未能獲邀參與。

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