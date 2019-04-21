為健康權發聲 「狸長」號召1人1信支持台灣前進WHA

2019-04-21 12:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）進入倒數計時，雖國際挺台聲浪強，但外交部也坦言今年獲邀機會不高。民間「狸長辦公室」團隊，近日發起「一人一信，支持台灣前進2019WHA！」活動，提供信件範本，號召台灣人民透過實體信件或email，將台灣人對健康衛生的訴求傳遞到世衛組織（WHO）。活動目前已在網路上擴散並獲回響。

台灣自2017年起，連續2年因中國打壓，未能獲邀參與WHA。今年WHA將於5月20日在瑞士日內瓦登場，但WHO發言人林德梅耶日前回應台灣媒體詢問時直言，今年若沒有「兩岸諒解」，不用期待台灣能獲得WHA邀請函。外交部後也坦言今年獲邀機會不高。

與此同時，國際挺台參與WHA的聲浪強。包括美、英、加拿大及歐盟的行政與立法部門都公開力挺，友邦駐日內瓦代表團「台灣之友」、歐英德法國會友台小組與國際醫衛專業組織等，也陸續致函給WHO幹事長譚德塞，呼籲邀請台灣出席。

民間支持力量也漸漸出現，例如國內有群醫護青年組成「台灣世衛外交協會」，發起募資，將到WHA周邊以策展形式展現台灣醫療技術，分享《台灣醫療白皮書》，用民間力量讓世界看見台灣。

民間自發的「狸長辦公室」團隊，近日也在官網、臉書和噗浪等平台發起「一人一信，支持台灣前進2019WHA！」活動。團隊提供信件範本、WHO總部地址與總部對外信箱，號召台灣人民透過實體信件或email，將台灣人對健康衛生的訴求傳遞到WHO。活動目前已在網路上擴散並獲迴響。

「狸長辦公室」團隊說，這件事對台灣人不公平，對全球的衛生、醫療也有莫大風險。不論依據WHO憲章或是站在全球防疫的角度，都不應因「政治理由」而犧牲「健康基本人權」。團隊指出，面對世界和杯葛台灣的國家，也許一己之力沒辦法改變什麼，但作為世界公民，應該為了自己的健康權向世界發聲；作為一個台灣人，也應該為自己的國家，盡力爭取國際上的生存空間！

海外僑界也有支持聲浪，南加州超過20個僑胞社團16日聯合發起支持台灣參與WHA連署，並發起「一人一信給美國總統川普」，希望川普挺台參與WHA。

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「狸長辦公室」團隊活動網站

「狸長辦公室」團隊提供範本

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