英副外相挺台 支持參與世界衛生大會

2019-04-12 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將在5月舉行，但我國至今尚未收到邀請函，不過英國外交部副部長費爾德以及衛生暨社會照護部副部長普萊斯日前陸續以書面答覆該國議員質詢，公開表示支持台灣以觀察員身分出席WHA。

世界衛生大會（WHA）將於5月底登場，我國能否以觀察員身分獲邀出席，備受關注。英國下議院議員維克斯（Martin Vickers）日前陸續對英國外交部長韓特（Jeremy Hunt）及衛生暨社會照護部長韓考克（Matt Hancock）提出書面質詢，詢問英國是否支持台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）及參與世界衛生組織（WHO）技術性會議。

針對這項詢問，英國外交部主管亞太事務副部長費爾德（Mark Field）及衛生暨社會照護部副部長普萊斯（JackieDoyle-Price）於本月10日及5日也分別以書面答詢，公開表示英國外交部及衛生暨社會照護部皆支持台灣以觀察員身分出席WHA，以及參與WHO技術性會議。兩人皆表示，已與理念相近國家正式接洽WHO，敦促WHO邀請台灣出席今年5月的WHA。

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