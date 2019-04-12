不只美英兩國 歐盟也挺台參與世界衛生大會

2019-04-12 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月底登場，但我國目前尚未收到邀請函，不過繼美國、英國表態支持台灣參與，歐盟方面也對此表示支持，並指將會努力與夥伴討論並尋求務實解決方案，讓台灣在其具有相關專業技術及能力的場域都能被納入。

世界衛生大會（WHA）將在5月舉行，但我國目前雖尚未收到邀請函，但美國、英國日前相繼表態支持台灣參與WHA。歐盟發言人在接受《中央社》詢問時回應，指在符合歐盟的「一中政策」和政策目標下，歐盟支持以務實方式解決台灣國際參與問題，包含參與世界衛生組織（WHO）及其所有技術性會議。該名發言人也指出，歐盟並非WHO會員而是觀察員，對於台灣參與WHA，會努力與夥伴討論並尋求務實解決方案，讓台灣也能在具有相關專業技術及能力的場域被納入。

針對台灣是否能受邀參加WHA，WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）則是回應，指先前曾發給台灣參加WHA的邀請函，是基於「兩岸諒解」（cross-strait understanding），若此諒解不存在，就不會發出邀請函給台灣。

今年WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開，台灣於2009年起曾連續8年以觀察員身分出席WHA，但2017年及2018年均因中國打壓，未能獲邀請參與WHA。

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