韓國瑜「無法參加現行初選制度」場外民眾爆口角

2019-04-23 12:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天早上在高市府鳳山行政中心發表聲明，市府也出現不同的民眾聲音，韓粉杏仁哥等人表示，將繼續支持韓國瑜出來選總統，但也有民眾指他無心市政。

韓國瑜今早的聲明，主要強調此時無法參加現行制度的初選，但對中華民國的發展及守護，願負起責任。

杏仁哥與多位韓粉一早來到高市府鳳山行政中心，高呼堅定支持韓國瑜選總統救台灣，他強調聽完韓國瑜的聲明後，仍會不斷透過連署與舉辦活動，要讓韓國瑜感受到人民是多希望他選總統、救台灣，並堅定非韓不投。

杏仁哥也認為國民黨有人卡韓，包括國民黨主席吳敦義，「我覺得有人在背後放冷箭」。

但在杏仁哥受訪同時，另位支持韓國瑜的民眾也高喊：「不能綁架韓國瑜，要尊重韓國瑜的決定」，雙方意見不同，險些吵起來。

同時間，高市府鳳山行政中心門口，則有多位民眾陳情，手持「韓市長救救我們」的標語，希望韓國瑜出來見他們一面，但等不到韓國瑜，他們批評韓國瑜有時間想選總統，卻沒時間見他們。

這群來自前鎮區瑞豐里的民眾，因新地主以圍籬將將前面巷道封死，擔心影響公共安全，因此前來陳情。

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