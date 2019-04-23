韓國瑜5點聲明 網友痛斥：講一堆幹話

2019-04-23 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（23日）上午11時，針對是否參選2020大選發出五點聲明，但網友聽完後相當不滿，紛紛痛斥韓國瑜通篇都在講幹話。

韓國瑜在記者會上表示，第一，他很感謝一路以來支持鼓勵他的海內外朋友；第二，在擔任高雄市長的這段時間裡，他深刻體會到只有台灣好，高雄才會更好，只有台灣能夠改變，他才能夠真正的改變高雄。

第三，針對國民黨2020年總統大選，我沒有辦法參加現行制度的初選；第四，長期以來政治權貴熱衷於密室協商，離人民已越來越遠，所以台灣的政治改革刻不容緩。希望國民黨高層體察民意並重視社會脈動。

第五，他生在台灣、長在台灣，將來也會死在台灣、埋在台灣，對於中華民國的發展與守護，他不計個人得失榮辱願意負起責任，只希望能夠改變台灣。

網友們看完這些聲明後，怒斥「有講跟沒講一樣，屁話王」、「都幹話啊」、「有講跟沒講一樣」、「第一點廢話、第二點廢話、第三點廢話、第四點廢話、第五點廢話」。

還有鄉民指出，韓國瑜第四點說明他不想初選只想被徵召，因此用一句話就能囊括韓國瑜的五點聲明，那就是「請徵召我」。

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