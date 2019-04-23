高雄市長能做的「都做完了」？他挺韓國瑜選總統被轟爆

2019-04-23 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨目前共有郭台銘、朱立倫、王金平3人投入總統初選，主席吳敦義有意徵召韓國瑜參戰；有鄉民發現，名嘴陳揮文主張韓國瑜已把市長能做的事情都做完了，必須去當總統，才能做更多事。

批踢踢實業坊鄉民發出「爆卦」，內容提到《中天新聞台》政論節目「新聞龍捲風」邀請名嘴陳揮文發表意見，覺得「韓國瑜上任這幾個月把高雄市長能做的事都已經做完了」，所以韓國瑜必須在2020年總統選戰中勝出，當上總統「這樣才能為高雄市民做更多的事」。

PO文鄉民抨擊：「來高雄市政這麼簡單，韓國瑜說自己對高雄市政還不熟，然後卻可以在短短將近四個月的時間把高雄市長對高雄市四年能做的事都做完了，不愧是韓神，所以韓神之後如果一直請假或是出國玩，請不要再罵他了，因為高雄市長能做的事都做完了 不然你要他去上班要做什麼事？這代表高雄人都已經發大財了。」

其他鄉民們也跟著痛罵「摩天輪，賽車，賭場，早稻田，都做完了啊」、「高雄該發的財都發了，再來是讓全台發財」、「做了什麼？每週笑話集嗎」、「奠定高雄成為農業城市，還不偉大嗎」、「愛河都噴石油ㄌ，該讓全島一起爽ㄌ」、「神經病，關電視」。

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