蔡英文再招手 LINE好友破40萬將公布獨家國家級開箱片

2019-04-22 21:52

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今晚透過臉書說，最近和鄉親座談時，她都會特別提醒大家「趕快加我的LINE，這樣可以直接把訊息送給大家」，不管是正確的能源議題資訊、或是政府的施政利多，都能第一時間接收。

總統並預告，謝謝大家的加入和轉發，接下來，她將會在LINE破40萬好友時，在LINE公布「獨家的國家級開箱影片」！

蔡總統透過臉書表示，有兩件事情跟大家報告：第一，今天是世界地球日，她在選前承諾過，每年都會邀請環保團體的代表們，一起談談這一年來大家的努力、以及政府相關政策的推動情形。

她說，從上任以來，許多環境議題，包括動物保護、再生能源、海洋保育等等，都有專案列管，也逐步解決，這是大家共同累積的成果。今年，環團朋友們特別希望政府重視「能源教育」的推動，減少科普知識不足造成的誤解。這部分，她會請相關部會首長多和大家討論，政府和民間團體將攜手合作，讓民眾更了解能源議題。

第二，總統說，最近和鄉親座談時，都會特別提醒大家「趕快加我的LINE」，這樣，她可以直接把訊息送給大家，不管是正確的能源議題資訊、或是政府的施政利多，都能第一時間接收。

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