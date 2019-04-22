兩岸政治協議門檻初審 保留送朝野協商

2019-04-22 12:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院今天審查「兩岸人民關係條例修正草案」，討論兩岸協商中政治協議的相關規範。民進黨立委支持院版，不過建議條文內容應增訂政治協商定義；時代力量黨團則提出雙公投版本；國民黨團則認為應和「兩岸協議監督條例」合併處理。審查無結論，主席裁定全案送院會協商。

立法院內政委員會今天審查「兩岸人民關係條例修正草案」。行政院版修正草案增訂第5之3條，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會雙審議及人民公投，高門檻程序比照修憲；且主權國家地位與自由民主憲政秩序不得做為協議項目。

逐條討論時，時力立委徐永明詢問陸委會，為何原先版本有「諮詢性公投」，後來卻拿掉？陸委會主委陳明通說，因法律效力太複雜，後來改以拉高國會門檻方式處理。

徐永明指出，時力版本中包括「政治協商」定義，指出涉及建立軍事互信機制、結束敵對狀態或是安排階段性或終局性政治解決、劃定或分享疆界、決定我國國際地位及其他可能影響主權的協議，並主張協議需經過行政、立法和全民公投通過後，才能進行協商，協商後的文本也需要通過立院高門檻、再辦理全民公投，始為通過。

國民黨立委林為洲和林麗蟬則主張，不論是高門檻或高監督，都希望回歸「兩岸協議監督條例」中專法解決，和其他一般性協議一起載明，避免兩個條例出現衝突牴觸。國民黨立委也當場提出修正動議，主張不予增訂兩岸人民關係條例第5之3條。

民進黨立委蔣絜安與劉世芳則說，因政治情勢變化快速，此問題有急迫性，支持院版修法。民進黨立委尤美女也說，上周審查「兩岸協議監督條例」時，「光名稱就吵不完」，無法因應急迫的情勢。另也建議增訂政治協議的明確定義。

內政委員會召委、民進黨立委張宏陸最後裁定，全案保留送院會協商。上週內政委員會審查「兩岸協議監督條例草案」時，最後也因討論無共識，名稱、條文都保留送朝野協商。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/