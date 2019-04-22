高市賽馬計畫出爐？ 議員吐槽：只是可行性分析

2019-04-22 11:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜聲稱今年四月將提出賽馬方案。高市議員邱俊憲今表示，等了許久終於索取到高市觀光局提出的賽馬產業發展可行性分析報告，邱俊憲直言，這本只是不需要議會審議的報告案，根本沒有議會同意或不同意審議這件事，賽馬計畫又跳票了？

邱俊憲指出，今上午交通部門質詢前，終於索取到高市觀光局所提出的賽馬產業發展可行性分析報告，索性放到網路上來，讓關心這件事情的朋友們，可以看看市府的說法與蒐集資料。

他強調，這只是報告案，只是備查、不需要議會審查，跟法規、自治條例等實質內容的提案完全不同，就根本沒有議會同意、不同意審議這件，與市府之前所稱這會期會送案子到議會，讓議會審查同意不同意，有很大的不同！

邱俊憲進一步指出，報告內容指出，運動賽馬若未與博奕結合，無法吸引觀眾、容易拖垮本業，在摘要版的分析報告中第九頁結論中提到，各國發展賽馬重要前提就是結合運動博奕，單純發展無博奕的運動賽馬，較無法吸引觀眾外，也會因為龐大的馬匹培育、訓練成本而拖垮本業....其餘國家如以無博奕方式進行的運動賽馬，...，大多數民間運動賽馬經營者均處在虧損狀態.....

他認為馬術是馬術，賽馬是賽馬，市政府推動的目標就是博奕賽馬，在法規不允許、社會無共識下，呼籲市府別再浪費資源在這無謂的政策上了....

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