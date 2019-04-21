南市議員連署促發鄰長津貼 黃偉哲：應三思而行

2019-04-21 16:08

〔記者蔡文居／台南報導〕針對多位議員發起連署要求台南市政府發放鄰長交通津貼一事，市長黃偉哲今天受訪表示，如果發放津貼來做個人人情的話，大家都會做人情，但這也會增加台南下一代子孫的財務負擔，應三思而行。

黃偉哲表示，鄰長很辛苦，如果要發放津貼，那也有很多義務職，包括義警、義消及志工、巡守隊，如果都要比照，對市庫負擔大，也失去志工的意義，相信絕大多數的台南市鄰長也都體認到這是無給職的榮譽職，如果用2000元津貼來衡量，這有點陷鄰長於不義。

台南市議會多位議員最近動作頻頻，爭相要幫鄰長「加薪」，紛紛在各地發起鄰長連署、召開記者會及在議會質詢，要求南市府比照其他五都，發放鄰長交通津貼，被外界批評是慷人民之慨，做人情、綁椿。

民政局表示，以台南市全市9660鄰計算，若每月補助鄰長交通費2000元，1年將耗費2億3200萬元預算。

民政局表示，六都中，台南人口最少、市政預算最少，就現實面來說，「台南沒有條件，凡事比照其他五都」。且房屋稅調降後，明年起南市再減少23億元預算，未來財政將無比艱難，考量市府財政及施政順序，預算應以攸關市民安全及城市發展的基礎建設為優先。

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