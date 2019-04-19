南市議員轟北辦是黑機關 黃偉哲：年底檢討

2019-04-19 14:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員盧崑福今天在議會進行市政總質詢，質疑台南市政府在台北設置的辦公室，根本是個黑機關，10個月房租就要花57萬元，還要支付兩人的薪資，要求市府檢討。

市長黃偉哲表示，北辦房租簽約到年底到期，若功能不佳，會來檢討、處理。

市府新聞處則表示，新聞處專門委員為機要職，目前派駐市府台北辦公室，除了協助市長或副市長每週參加行政院會之外，也可就近與中央部會協調政策，召開會議，辦理中央與地方的聯絡工作，讓市府在台北推展市政工作更有效率，絕非黑機關。

盧崑福表示，市府在台北設有一個辦公室，除了新聞處專門委員派駐台北，還要一個人看守，10個月房租就要花57萬元，加上兩人的薪資，為了省車錢，花這麼多錢租屋，划算嗎？

新聞處表示，台北市為全國媒體重心所在，該職務也負責媒體聯繫工作，行銷台南，例如市長接受台北媒體專訪，市府在台北舉辦記者會，以及增進北部媒體對於台南市的認識，提高媒體報導頻率，都需要市府人員協助處理，因此新聞處專委派駐於台北辦公室有其原因。

此外，市府租賃台北辦公室是經由秘書處辦理採購，招標程序皆符合政府採購相關規定，一切過程合法。

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