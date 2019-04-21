藍委推自經區 網爆：劃設區域與共軍攻台位置雷同？

2019-04-21 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨數名立委提出「自由貿易經濟特區特別條例草案」，引發外界憂心若中國產品經台灣轉口「洗產地」，恐拖累台灣被列入制裁清單。繼臉書粉專「打馬悍將粉絲團」貼圖爆料後，「只是堵藍」今也貼文宣稱以「國防角度」而言，質疑自經區開放的空港與港口，為何「恰恰」與軍事專家分析中國攻台兩棲登陸點位「這麼接近」？

「只是堵藍」在圖文中表示，除了MIC轉MIT，可能對台灣造成衝擊，「從國防的角度來看，為什麼自經區開放的所謂【六港一空/六海一園區（六港一空為2013年馬政府推動）】恰恰與軍事專家分析台海若開打，中國會由哪些點位進行兩棲登陸的地方這麼接近呢？」並呼籲那些重提自經區的，從市長到委員們，「有要解釋一下這個狀況嗎？」

根據「只是堵藍」分享的圖片，內容主要分成3區塊，左上角為引用媒體「中國兩區登陸艇攻擊示意圖」，畫面指稱中國可能登陸處位於北部與南部；右上角則是來自基金會的「自由經濟示範區劃設區域示意圖」，並將前述兩圖「這麼接近」的兩處位置以紅色圈起連結；正下方則寫道「攻台示意圖的『登陸位置』，恰巧跟自由經濟示範區劃設區域『多有雷同』」同時直接點名4位國民黨人士，並反問「你們2020還要再投給國民黨嗎？」

該篇貼文底下網友留言，「用拼經濟的口號來掩飾」、「自經區變成軍隊自由經過區嗎？」「我沒投過國民黨，我也不想當中國人，我是台灣人」、「自經區就是破口啊」、「台灣人醒過來吧」。

另外，兩天前「打馬悍將粉絲團」也曾貼圖表示，「你知道自經區若通過，為台灣帶來的影響嗎？」並列舉項目包括「被污染的食材」、「劣質的原物料」、「有毒的塑料」、「有毒的食物」、「會自爆的3C產品」、「有毒的包裝物」等，「這些不合格的原物料本來都是由中國出產，來到台灣加工之後，這些不合格的物料產生的黑心商品都會是台灣製造」，引發不少網友焦慮。

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