憂郭韓對決！林明溱籲協調 許淑華：黨擬推特別辦法

2019-04-20 18:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕2020總統大選國民黨熱門人選韓國瑜，因郭台銘的加入出現變數，連南投縣長林明溱也以「半路殺出程咬金」形容，他說，為避免郭、韓兩強，或其他檯面上的人物彼此競爭，希望不要做民調，改以協調方式決定人選。立委許淑華則說，郭台銘雖是黨員，但黨權行使仍是問題，尤其韓國瑜仍未表態，黨中央有意提出2020總統提名特別辦法，盼將所有人納入考量，再推出最強人選。

林明溱說，國民黨總統人選原本大家對韓國瑜期望很高，但因「半路殺出程咬金」，郭台銘的表態成為一大變數，黨主席吳敦義應出面協調，不要做民調，先協調，大家談妥就好，不論總統或副手人選都可以談，讓黨內菁英都可發揮。

許淑華則說，郭台銘表態投入初選後，黨中央其實對總統提名很頭痛，雖然郭董具有黨員身分，但黨權的行使還需等待4個月，此外，雖然基層心中的總統第一人選是韓國瑜，但韓國瑜遲遲未表態，被動態度也是要考量的問題。

之前初選公告總統人選以3成黨員投票、7成民調做決定，但在郭台銘加入初選後，考量郭台銘的黨權問題，以及韓國瑜的參選意願，黨中央有意研議出一個2020總統提名特別辦法，盼以此方式為檯面上的人物解套，以利推出最好的人選，至於外界有關「拱郭卡韓」的說法，她則不這麼認為。

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