為宜市文化觀光代言 賴清德：用3個全面推台灣觀光

2019-04-20 17:41

［記者林敬倫／宜蘭報導］前行政院長賴清德今到宜蘭市丟丟銅廣場，為宜蘭市的文化觀光代言，並見證宜蘭市的觀光建設成果；賴清德說，推動台灣觀光，要有3個全面，第1要全面推動歷史人文、宗教信仰等觀光元素，第2是中央、地方以及產官學要全面合作，第3則是觀光價值面的全面合作，例如景點維護、觀光服務品質提升以及做好行銷打出觀光品牌等。

交通部觀光局正式啟動2019台灣漫遊年，聯合縣市政府推出台灣40經典小鎮系列活動，發表「台灣靚點漫遊護照」，宜蘭市在這次活動脫穎而出，入選為2019小鎮漫遊年經典小鎮之一。

宜蘭市公所今邀請賴清德見證宜蘭的觀光建設成果，並為宜市文化觀光代言；賴清德指出，很高興來到宜蘭市，與江市長進行活動宣傳，也很高興宜蘭市獲得2019小鎮漫遊年經典小鎮的美譽，並祝福未來宜蘭市的觀光能更上一層樓。

他指出，雖然說這次宜蘭市入選經典小鎮，是歷史文化的用心，但江市長推動的觀光，不只是歷史文化，美食饗宴、宗教信仰與建築美學等觀光元素，也有全部囊括進去，才能讓宜蘭市的鄉親賺到觀光財。

賴清德說，他跟全國父老報告，觀光產業是無煙囪工業，近國家都把推動觀光產業當作是推動經濟發的重要產業，台灣本身有條件，身為福爾摩沙美麗之島，但最漂亮的風景還是人，人文方面更勝別人一籌，台灣各項條件非常好，應該全力推動觀光。

賴表示，台灣要持續推動觀光，要有3個全面，第1就是要把歷史人文、地理風景、宗教信仰及建築美學等，各種牽涉到觀光的元素，予以全面發展推動，第2是中央地方及產官學要全面合作，第3則是觀光價值面的全面合作，例如景點維護、觀光服務品質提升以及做好行銷打出觀光品牌等，如果3個全面能夠推動起來，台灣觀光產業一定能全面改善。

宜蘭市長江聰淵說，很高興賴院長能到宜蘭市進行觀光代言，市內的台灣故事館，也是在賴院長任內獲得補助，才能完成，真的非常感謝，他邀請市民，踴躍前來宜蘭市，享受舊城美好風光。

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