金門「人進來了」 喜迎700香港遊客

2019-04-19 22:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府與金門縣旅行公會3月攜手赴香港開闢旅遊客群，今天迎來香港區議員關永業、林咏然率領的250名香港客人循小三通抵金門，兩人說，這次有近700名香港觀光客，將分批到金門旅遊。

縣府指出，這只是開端，6月將再到香港推介，邀請當地媒體抵金深度採訪，以年輕人、親子為目標，推出「體驗遊、深度遊」主題旅遊。

關永業、林咏然一致表示，由於從政的關係，對金門的歷史和曾經是戰地的角色很感興趣，而且很早就聽朋友提過金門，此行一定要好好看看金門風光。

縣府觀光處城市行銷科長陳明伶說，為增加旅客多元性，鎖定與金門有強烈生活互補性的城市推介，像是生活節奏快速的香港就是目標之一；此外，中國廈深鐵路與廣深港高鐵串連，香港九龍出發，經廈門赴金門旅遊，大約5小時，便利、快速的通道，讓香港遊客可以輕鬆到金門。

縣府3月由觀光處長丁健剛與金門縣旅行商業同業公會共赴香港，拜會相關旅遊業者及交通部觀光局香港辦事處，協助業者媒合，促成這次香江客的金門行。

縣府為歡迎首批抵金旅客，在水頭碼頭安排「公揹婆」傳統民俗表演，逗得來客十分開心。縣府安排參觀獅山砲陣地、翟山坑道、莒光樓、水頭聚落、山后民俗村、八二三戰史館經典景點，品嚐特色美食，走訪免稅商店，讓遠來的客人感受「兩岸金門」的特殊文化。

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