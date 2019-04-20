劉建國錄音拜票？林文彬這麼說

2019-04-20 17:22

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨雲林縣黨部今天起將進行海線立委黨內初選民調作業，坊間傳出立委劉建國錄音替準備更上一層樓的雲林縣議員林文彬拜票聲音，引發不少人關注，倒是林文彬說，那聲音不是劉建國啦。

下屆立委選舉雲林山、海線各只有1個名額，隨著國民黨、民進黨黨內提名作業都未確定，出現多人角逐，其中海線立委民進黨已有3人表態爭取黨內提名，誰能出線？備受各界矚目。

雲林區域立委現任2席都由民進黨包辦，山線的劉建國確定爭取連任，海線的蘇治芬公開表態交棒前麥寮鄉長許忠富，另有雲林縣議員林文彬、前雲林縣議員蔡秋敏也都完成黨內提名登記作業，讓海線立委選舉充滿變數。

「風頭水尾聲，中央著要聽，雲林文彬發出咱的聲音，初選民調請支持林文彬」，近日來坊間傳出為林文彬錄音拉票的聲音，乍聽之下很像劉建國，但劉建國服務處人員否認該錄音是劉建國本人，由於聲音非常像，引發臆測。

倒是林文彬本人澄清說上述錄音不是劉建國，而是他的一位導演朋友林福清所錄音，若造成大家誤解，他則深感抱歉。

民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴指出，地方黨部已完成黨內提名登記作業，預計4月21日至25日由中央黨部進行民調，結果也將會由中央黨部統一公布。

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