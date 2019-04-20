蔡︰民調我不會輸 但黨會分裂

2019-04-20

〔記者張議晨、李欣芳／綜合報導〕總統蔡英文昨天到宜蘭縣南方澳參拜南天宮、進安宮兩間媽祖廟，並與基層支持者座談；談及黨內初選，蔡英文強調，黨只有團結一個選擇，一加一大於二，民調她不會輸，但會有競爭跟攻擊，黨就分裂了，若民進黨不團結，就不會有民主台灣。

蔡英文說，民進黨不是誰比較厲害的問題，而是只有團結一個選擇，一加一一定大於二，很多人主張用民調，「民調我一定不會輸，但如果民調下去，黨就分裂了」，民調會競爭也會攻擊，這樣黨要怎麼團結？最好方式就是團結讓政權延續。

一加一大於二 不團結就無望勝選

蔡英文也鼓勵支持者要有信心，但二○二○這局如果進入競爭階段，政黨不會團結，沒有團結的民進黨，台灣守不住，她告訴大家，「不團結就沒有勝選希望，也沒有民主台灣」。

蔡英文強調，她可以把民進黨帶起來，讓民進黨團結，不是她偉大，是民進黨支持者強烈團結意志，若民進黨團結一定會打勝仗。會後，蔡英文接受媒體訪問，是否支持黨內初選民調？她說，黨內初選有很多程序，希望想出一個可以凝聚、團結的方法。

向賴喊話 不要讓支持者太焦慮

蔡總統昨接受廣播電台專訪時，也對競爭對手、前行政院長賴清德喊話，現在基層許多民進黨支持者很焦慮，煩惱黨如何度過這次考驗，「我們對支持者都有一份責任，應該共同努力，這一局不要讓支持者太焦慮。」

對於先前蔡賴會面，但初選協調毫無進展，蔡總統說，當前基層支持者希望民進黨團結，她也拜託民進黨總統初選五人協調小組再多花點心力，若有必要，她可與賴清德再度會面。

與賴合作「什麼事情都有可能」

被詢及與賴清德是否還有合作空間，蔡總統說：「什麼事情都有可能！」民進黨最大資產就是支持者，每一次促成民進黨團結就是支持者，她深知基層支持者的焦慮，也要拜託支持者共同來造成一個情勢，讓黨可以團結。

對於賴堅持走完初選，蔡表示，有些事情是否要堅持到底，在團體利益的情況下，是不是可以再思考一下。

提及民調，總統說，各自來看，民調上確實有些落後的現象，兩人如果合作，民調可能有不同情況，這就是她所強調，如果團結一致對外，二○二○這一局還是很有希望。

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