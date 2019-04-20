沒當過兵不能為國軍發聲？他問韓國瑜：所以你當過太監嗎

2019-04-20 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前聲稱台灣沒軍法，即便國防預算再多，「就像太監穿西裝，即使穿上Armani西裝，他還是太監」。總統蔡英文今日嚴正要求韓國瑜「把話收回去」，不料竟遭韓反嗆「總統還沒當過兵咧」！對此，有粉專以相同邏輯質問韓國瑜「你當過太監嗎，不然為什麼可以用太監比喻」？

蔡英文今日強調，身為三軍統帥，她要嚴正告訴「曾經是職業軍人的韓市長」，要他必須把「太監穿西裝」這句話收回去。不料韓國瑜不認失言，表示只是用比喻來陳述軍法對國家的重要性，沒有把話收回的必要；還稱自己當過兵，不需要總統提醒軍法、軍隊戰鬥力的重要，甚至怒嗆「蔡總統還沒當過兵咧！」

對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」怒批「沒當過兵，就不能為國軍發聲，這是什麼邏輯？」他也質問：「如果沒當過兵，就不能為國軍發聲，那韓國瑜你當過太監嗎，不然為什麼可以用太監比喻？」

對此，網友也紛紛留言表示「那他沒當過總統，為何可以批評總統」、「韓總沒有當過不丹人，怎麼會知道不丹人有麵包吃就很幸福？」、「先侮辱軍人，再歧視女性」、「這次真的是嚴重失言」。

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