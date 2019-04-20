「相公」變「攔胡」 陳其邁酸國民黨總統初選「高潮迭起」

2019-04-20 13:24

〔記者李立法／屏東報導〕行政院副院長陳其邁今天被媒體問到鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨內總統初選一事，他借高雄市長韓國瑜的「相公」說反諷國民黨內初選高潮迭起，牌局從「相公」變成「攔胡」，讓選民看得一頭霧水。

陳其邁今天在屏東參加中華郵局假日寄收農產品業務啟動典禮時被問到郭台銘參選總統一事，他說，高雄市長韓國瑜曾形容國民黨內總統初選是「相公」的牌局，相公就是打麻將有人多一支牌或少一支牌，無法胡牌，沒想到牌局多變，現在還有人「攔胡」。

陳其邁說，雖然國民黨總統初選天天都有令人意想不到的結果，但身為執政黨，還是希望在野黨能推出最強的人選，民主政治相互競爭，認真為人民做事，國家才會更進步。

陳其邁並針對民進黨內初選英德之爭表達基層的憂慮，他認為明年總統大選對民進黨十分艱難，團結還不一定能打贏選戰，何況是分裂，希望雙方能展現政治家的風度及政治智慧，透過協商團結一致面對挑戰。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/