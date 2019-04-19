恐怖！藍營人士公佈韓粉惡毒留言 自爆吞抗憂鬱藥物入睡

2019-04-19 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕中華大學講座教授杜紫宸，時常對於高雄市長韓國瑜施政提出批評與建議，也惹來不少「韓粉」的不滿。今（19）日他在臉書公布網友對他的惡毒謾罵訊息，表示自己服務的學校也遭到留言騷擾，杜紫宸也傷心地說「我寧願相信這些是披着韓皮的綠營人士來亂的」。

杜紫宸昨日發文表示「許多韓粉很偏激」，不僅傳送攻擊性訊息，甚至說他向韓求官不得狹怨報復，讓他傷心地連續發文表示「我不玩了，I quit」。今日他在臉書PO文，表示昨晚吃了3顆安眠藥、兩顆抗憂鬱藥物才入睡，沒想到起床後又收到中華大學訊息，告知有韓粉在網路上攻擊校方，並給予校方負評。

此外，杜紫宸也公布了一名網友私訊騷擾的內容，只見該網友以極為惡毒的言論對杜紫宸進行人身攻擊；杜紫宸認為，「有這些偏激、排他、動不動騷擾他人的韓粉追隨左右，韓市長可能落入他自己比喻的 『武大郞放風箏（起手太低）』 窘境」。

杜紫宸表示，他寧願相信這些言行「是披着韓皮的綠營人士來亂的」。他也呼籲「高雄市警察局是不是該查一查？看看這些人是個别行為？還是背後有組織？」

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