韓粉講到哽咽！郭董選總統 藍營議員爆「抱怨電話接不完」

2019-04-19 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘日前宣布投入國民黨總統初選，為政壇投下震撼彈，也讓許多希望高雄市長韓國瑜能角逐總統大位的韓粉十分錯愕。台北市議員王鴻薇今天說，這幾天辦公室電話大量湧入，「幾乎都是抱怨國民黨為郭台銘量身定做」，她也警告國民黨，「這股韓粉怨氣沖天，國民黨不面對處理，未來必受其害」。

王鴻薇今天在臉書po文說，辦公室電話在這幾天已成韓粉怨氣疏洪道。她指出，韓粉的錯愕和不滿可以理解，很多韓粉不解，為何在韓國瑜上飛機前安排郭台銘宣布參選，那韓國瑜回來後能說什麼？

王鴻薇指出，如果國民黨啟動初選，韓國瑜在壓力下必然只能尊重，也不可能要求不辦初選直接徵召，更不可能違背承諾主動去領表登記。完美的郭台銘參選，完美的排除韓國瑜參選，不能不佩服國民黨大老們勸進郭台銘的超完美布局。

王鴻薇接著警告，國民黨能處理韓國瑜，卻未必能處理韓粉。「非韓不投」並非是假象，這股韓粉怨氣若不能平息，大選必受其害。最後她也感慨：「本辦公室同仁可以繼續接聽大量韓粉抱怨電話，不管是罵聲，嘆息聲甚至哽咽聲，但是解鈴尚須繫鈴人，不是嗎」？

不少韓粉也在該貼文留言說，「沒有韓國瑜哪來的國民黨」、「非韓不投」、「 不是郭台銘不好，是你們國民黨難看啊」、「馬英九把江山搞掉，不知虛心檢討，深入基層了解民意，還在中央搞宮廷文化，破壞團結，太不應該了！」、「讓國黨再敗，非韓不投，爛黨扶不上牆」、「為何可以臨時為郭董更改規則，卻不願強力徵召韓市長？」

文章原文與更多韓粉留言請見：

王鴻薇臉書

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