爆料韓國瑜寫信要吳敦義「直接徵召」 學者發表3聲明道歉

2019-04-18 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕中華大學講座教授杜紫宸在昨（17）日播出的政論節目中爆料，表示高雄市長韓國瑜在訪美前，曾寫謝信給吳敦義，告知不願參加初選，「要就直接徵召」，今日韓國瑜則透過媒體否認此事。杜紫宸對此表示，此事並非杜撰，確實有消息來源，但因造成困擾，願公開向韓國瑜道歉。

杜紫宸今日在臉書PO文，他表示，韓國瑜今日否認曾寫信要求吳敦義「要就直接徵召」一事，許多韓粉於是對當初揭露此事的他大表不滿，甚至將這幾天「猪羊變色」的失落，全部怪到他的頭上。許多好友也勸他要注意人身安全。

對此，杜紫宸發表三點聲明。

杜紫宸聲明全文： 1. 消息當初確實有來源，並非本人杜撰。 2. 當事人之一方否認，本人尊重，如因此曾造成困擾，杜紫宸在此公開向韓國瑜市長道歉。 3. 如韓市長全心投入市政努力，小弟不才，願意擔任六個月免費志工，對我的故鄕之一 （我是省立高雄中學畢業），略盡綿薄之力。

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