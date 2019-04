郭台銘稱「民主不能當飯吃」？ 黃國昌引MIT數據秒打臉

2019-04-19 16:53

〔即時新聞/綜合報導〕總統蔡英文今(19)日在電台受訪時,不僅幽默回應鴻海集團董事長郭台銘日前說的「媽祖要我出來選」,更針對郭台銘曾說過的「民主不能當飯吃」一番話,回擊表示「沒有民主就只能要飯吃」;對此,時代力量立委黃國昌也在臉書PO出麻省理工學院(MIT)研究數據,證實民主的確能讓人民增加生產總值。

黃國昌今日在臉書發文,他表示,姑且不論「民主可以當飯吃嗎」這個問題本身的設定偏差,其實關於「民主」與「經濟發展」的關係,政治經濟學上長期以來已經累積豐富的文獻,證立前者對後者的顯著積極效應。

黃國昌接著表示,2019年由麻省理工學院學者,在頂級國際期刊Journal of Political Economy發表的論文「Democracy Does Cause Growth(民主會增進發展)」,即以非常細緻的統計模型進行實證比較分析,得出「democracy has a positive effect on GDP per Capita(民主對增加人均生產總值有正面效應)」的結論。

黃國昌也附上該研究中的一張曲線圖,表示X軸為「民主化時間」;Y軸為「人均GDP」,只見民主與人均GDP是呈現正面關係,越民主就能產生越高的GDP。

對此,網友也紛紛留言表示「民主可以讓你平安回家吃」、「當有一群人投票支持不能投票的國家時,這些人聽不懂你在講甚麼,這些內容離他們太遠」、「說民主不能當飯吃的人現在來跟大家要飯了」、「民主是給你吃飯的機會,剩下各自努力。極權就是政府給你飯吃,好吃難吃都得吃,吃多少自己也決定不了」。

