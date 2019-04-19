蔡英文狂酸郭台銘！ 「沒有民主只能要飯吃」

2019-04-19 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天上午接受綠色電台專訪，對於鴻海集團董事長郭台銘曾說「民主不能當飯吃」，蔡英文今天說，「沒有民主，恐怕我們的社會和國家發展就會倒退了吧？有網友說過，沒有民主，只能要飯吃。民主是國家繼續存續，和全世界共享的價值，國家的永續，其實民主是很重要的」。

針對郭台銘提出「國防靠和平」的說法，蔡英文表示，台灣必須持續強化國防，擁有國防才能讓中國以和平方式面對台灣，或許有人認為「最大的國防就是和平」，但她認為邏輯應該是「國防是和平最大的保障」。

對於郭台銘表態選總統，蔡英文說，郭台銘是一個成功的企業家，但管理一個企業跟治理一個國家其實是不一樣的事情，治理一個國家需要關照的事情更多，企業講究利益極大化，治理國家必須讓國家人民普遍受到照顧，人民有不同想法，有不同利益的取向，甚至有不適應全球化競爭的在地人民，需要政府更多的關照，所以政府必須要展現公平、正義的實踐的角色。

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