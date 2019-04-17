5年前稱關公指示 郭台銘曾說：台灣最不能做的就是總統

2019-04-17 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘今（17）日稍早宣布，將投入中國國民黨2020總統候選人初選，稱「媽祖託夢叫我一定要出來」，引起社會關注。網友也紛紛檢視起郭台銘過去的言行，臉書專頁「總統沒時間獨立」就找出2014年太陽花學運後，郭台銘曾接受媒體採訪說出「台灣最不能做的就是總統，不要害我」、「民主不能當飯吃、對GDP也沒有幫助」等言論，如今回顧這片段，令網友相當好奇媽祖到底說了什麼。

綜合媒體報導，太陽花學運後，鴻海集團董事長郭台銘於2014年5月8日接受媒體採訪表示，「台灣最不能做的職位就是總統」，「那是害人的位置，不要害我」。

據了解，郭台銘當初稱自己出來協調學運退場，是「奉關公顯靈指示」，他說學運搞街頭、搞「路過」，耗費太多社會成本和資源，將來有一天學生自己會付出代價。他也直言「民主不能當飯吃，對GDP也沒有幫助」，引來時任中研院副研究員的黃國昌以及民進黨籍立委邱議瑩砲轟。

郭台銘也坦言：「很多人說，商人無祖國，沒有錯，我覺得市場就是我的祖國。」但他也強調，不要忘記他是在台灣繳稅。當時媒體詢問郭台銘是否考慮從政參選總統，他說：「台灣最不能做的職位就是總統，那是害人的位置，不要害我。」此話現今看在網友眼中，不禁好奇媽祖到底託夢向他說了什麼。

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