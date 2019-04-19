周錫瑋想扮和事佬 邀「太陽們」一起喝茶

2019-04-19 11:59

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨總統初選傳出「推郭棄韓」直逼宮鬥的劇碼，前台北縣長周錫瑋今（19）天呼籲國民黨要趕快整合，再不整合，韓粉的抗爭會越來越嚴重；黨中央在一周內如果再不邀有意參選者喝團結茶，他就要三顧茅廬一一去拜會每一位參選人，一起談談要如何合作、團結。

周錫瑋說，他在基層走動，知道國民黨現在面臨的是支持韓國瑜、支持郭台銘、還有基層的期望三股勢力的整合；基層已經有一股聲音，國民黨可以提自己的參選人，但人民有自己覺得誰應該出來參選的聲音，黨中央要趕快找所有參選人整合，而不是讓勢力分散。

周錫瑋說，他已經看到國民黨分裂的危機，他當初提出兩階段初選，第一階段出來的最強棒如果還不能打贏，就跟外面沒辦法參加初選的強棒比賽，就是預防現在韓國瑜無法主動參加初選，但他又是最強棒的情形，國民黨要把制度思考好，不要將就制度或讓制度變成最強棒出不來的情形。

他說，國民黨這些太陽們如果還不能坐下來談，這局勢下去就是硬碰硬，就是分裂，現在已經慢慢形成分裂了。

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