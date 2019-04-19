中國欽點郭台銘選總統 王金平：郭是有理念的人

2019-04-19 10:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕流亡海外的中國富商郭文貴爆料，鴻海董事長郭台銘是中共欽點的台灣下屆總統，有意角逐2020大位的前立法院長王金平表示，他認為應該不至於如此，相信郭和他都是有相同理念的人。

王金平今參加中華民國道教青年總會會員大會時表示，近期打算和郭台銘碰面，聊一下參與初選的情況，他認為，郭和他都是為國家、社會和年輕人的未來的著想，否則他這麼成功的國際企業家，可以享有其他更自在的空間，何必投入選舉這麼辛苦的事。

由於民調顯示，郭台銘宣布參選後支持度頗高，王金平認為，民調只是一種參考，以他自己來說，他的民調已經提升一倍，跟領先者已相差無幾；對於韓粉高呼「非韓不投」，也不支持郭台銘，王則指出，選民自有看法和想法，他尊重選民的決定。

至於韓國瑜是否應投入初選公平競爭，王金平則呼籲黨中央儘早制定出初選辦法，讓每位有意參加初選者有所依據，安心進行初選活動；若韓國瑜最後真的出來參選是否會覺專被背叛，王金平笑稱：「人各有志」，也會尊重他的選擇。

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