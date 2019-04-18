郭台銘表態參選總統 許信良：他不是國際政治專家

2019-04-18 16:01

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨前主席許信良今出席「台灣的定海神針國際論壇」前受訪表示，他不認為郭台銘在國際政治上是行家，「他（與美中的關係）是虛假的」；許信良說，兩岸關係、國際政治真的需要一個「受到各方信賴的領袖」，而不是一個成功的生意人。

同樣出席論壇的媒體人趙少康受訪時則說，郭台銘主打的就是經濟，選舉主軸也應該是經濟，這是台灣人民、年輕一代最重視的，大家也相信郭台銘有這個能力，郭白手起家、創造出鴻海帝國，成為台灣首富，「他應該有辦法讓大家都有錢，不只是他一個有錢」。

趙少康分析，會投給郭台銘的選民就是希望把台灣經濟搞好的選民，厭惡意識形態、政黨惡鬥、想提升台灣經濟狀況的選民會成為郭台銘的支持者；趙少康也說，郭應該是美中都能接受的人選，也許他能在美中間扮演調和腳色、替台灣爭取最大利益。

東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒則說，郭台銘是一個「藍綠之外不同的想法」，他不親美也不親中，因此可以在美中扮演橋梁，若世界上重要如Google等公司都有總部設在台灣，那美中應該也不會在台灣交戰；施正鋒說，郭台銘相當務實，這部分應該不用擔心，唯一可能要擔心的是他的自家企業要如何交手。

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